Wieder zwei Männer betrunken mit E-Scootern unterwegs

Die Zahl der Fälle, in denen die Polizei betrunkene E-Scotter-Fahrer erwischt, hat zuletzt stark zugenommen. Am Wochenende verunglückte ein 18-Jähriger.

Es ist ein Verstoß im Straßenverkehr, mit dem die Polizei inzwischen immer öfter konfrontiert ist: Am Samstag fiel einer Polizeistreife gegen 4 Uhr ein E-Scooter-Fahrer auf, der auf dem Gehweg der Ulmer Straße in Oberhausen in falscher Fahrtrichtung unterwegs war. Der 28-Jährige wurde angehalten und kontrolliert, wobei die Beamten feststellten, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Ein Test ergab einen Wert von über 1,1 Promille, weshalb eine Blutentnahme notwendig war. Für das Fahren mit einem E-Scooter gelten nämlich die gleichen Vorschriften hinsichtlich Alkoholkonsum wie beispielsweise mit einem Pkw. Der Fahrer muss dementsprechend mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. Was die Fahrerlaubnis des Mannes betrifft, ergaben sich bei der Kontrolle offenbar Ungereimtheiten. Auch hier ermittelt die Polizei.

Wie gefährlich Alkohol im Straßenverkehr sein kann, zeigte ein Fall am Samstag. Gegen 18.30 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem E-Scooter in der Heinrich-von-Buz-Straße unterwegs. Obwohl die Ampel Rot zeigte, fuhr er in die Kreuzung ein und stieß mit einem Pkw zusammen. Der 18-Jährige stürzte und verletzte sich am Bein sowie im Gesicht. Er wurde ins Klinikum gebracht. Dort wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt, denn die Beamten hatten festgestellt, dass der 18-Jährige mit etwa einem Promille unterwegs gewesen war. Am E-Scooter entstand kein nennenswerter Sachschaden, beim Pkw platzte durch den Zusammenstoß der Vorderreifen. Der 18-jährige Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol rechnen. (nip)