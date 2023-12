Augsburg-Oberhausen

Zerkratztes Auto, eingeschlagene Scheibe: Polizei sucht Vandalen

Eine Reihe von Sachbeschädigungen in Oberhausen und im Bärenkeller beschäftigt die Polizei in Augsburg. In einem Fall ist der Sachschaden hoch.

Zu mehreren Fällen von Sachbeschädigung ist es in den vergangenen Tagen in Oberhausen und im Bärenkeller gekommen. Laut Polizei schlug ein bislang unbekannter Täter vermutlich am Samstag gegen 21 Uhr die Heckscheibe eines in der Ulmer Straße geparkten Renault ein. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Im Zeitraum von Freitag, 13 Uhr, bis Samstag, 9.30 Uhr, zerkratzte wiederum ein bislang unbekannter Täter einen in der Zimmermannstraße abgestellten Renault. Der Sachschaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt. Im Bärenkeller beschädigte im Zeitraum vom Freitag, 22 Uhr, bis Samstag, 7 Uhr, ein bislang unbekannter Täter die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses im Heckenrosenweg. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Zeugen, die zu den Fällen Hinweise geben können, werden von der Polizei gebeten, sich unter der 0821/323-2510 zu melden. (jaka)

