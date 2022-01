Zeugen von nächtlicher Auseinandersetzung gesucht

Ein Mann bedrängte eine Frau, die ihren Freund zu Hilfe rief. Der Partner kam und wurde dann von zwei "Gegnern" angegriffen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag bedrängte nach Angaben der Polizei ein bislang unbekannter Täter eine 21-Jährige Frau in einer Bar in der Riedinger Straße. Die junge Frau wies die Avancen entschieden zurück und rief ihren Freund an. Als der Freund die junge Frau abholen wollte, stieß der Unbekannte die Frau zu Boden und ging zusammen mit einem zweiten unbekannten Täter auf den Freund los. Sie stießen ihn zu Boden und schlugen und traten dort auf ihn ein. Anschließend entwendeten sie sein zu Boden gefallenes Mobiltelefon und flüchteten mit einem PKW in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter und das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter Telefon 0821/323-2110 zu melden. (bau)