Zwei Männer entreißen in Augsburg einem Taxifahrer den Geldbeutel

Erst ließen sich die Passagiere in Oberhausen an ihr Ziel chauffieren. Anstatt zu zahlen, entrissen sie dem Fahrer dann das Portemonnaie.

Am Montagmorgen gegen 2.45 Uhr hielten zwei unbekannte Männer ein Taxi an und ließen sich von der Ulmer Straße in den Eschenhof fahren. Am Fahrtziel angekommen entriss einer der Täter dem Taxifahrer den Geldbeutel mit dem Wechselgeld. Beide Täter flohen mit dem Portemonnaie und ohne für ihre Fahrt zu bezahlen in eine unbekannte Richtung. Der Beuteschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 250 Euro. Der Taxifahrer wurde nicht verletzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter Telefon 0821/323-2510 entgegen. (bau)