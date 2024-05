Zwei Roller wurden gestohlen

Zwei Roller wurden im Augsburger Stadtteil Oberhausen entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei Rollerdiebstähle in Oberhausen meldet die Polizei. So hat ein unbekannter Täter am Sonntag zwischen 21.45 Uhr und 22 Uhr einen Roller in der Bürgermeister-Bunk-Straße entwendet.

Auch in der Augustastraße wurde ein Roller gestohlen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Samstag, 18.30 Uhr, bis Sonntag, 9.45 Uhr. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen und bittet um Hinweise unter 0821/323-2510. (ina)