Zweimal Autoscheiben in Oberhausen eingeschlagen: Polizei sucht Zeugen

In der Neuhäuser- und Donauwörther Straße werden jeweils die Scheiben geparkter Autos eingeschlagen. Die Fälle ähneln sich, der Schaden ist hoch.

Zwei Fälle von eingeschlagenen Fahrzeugscheiben meldet die Polizei aus dem Augsburger Stadtteil Oberhausen. Einer Mitteilung zufolge stellte ein Mann seinen Mercedes am Montag gegen 2 Uhr in der Donauwörther Straße ab. Als er gegen 8.15 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass die Scheibe der Fahrertüre eingeschlagen worden war. Gestohlen wurde zwar nichts, der Sachschaden liegt jedoch bei rund 500 Euro.

Autoscheiben in Donauwörther und Neuhäuserstraße eingeschlagen

Ebenfalls in der Nacht von Sonntag auf Montag schlug ein bislang unbekannter Täter in der Neuhäuserstraße die Scheibe eines weiteren Pkw ein. Auch hier war die Scheibe der Fahrertüre betroffen. Der Geschädigte hatte seinen Mercedes am Sonntag gegen 17 Uhr am Fahrbahnrand geparkt, die Beschädigung bemerkte er dann am Montag gegen 6 Uhr. Auch in diesem Fall wurde laut Polizei nichts aus dem Wageninneren entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter 0821/323-2510 entgegen. (kmax)