ÖDP stellt Direktkandidaten zur Landtagswahl für Augsburg auf

Die ÖDP hat ihre Direktkandidaten für die Stimmkreise Augsburg-Ost und Augsburg-West für die Landtagswahl 2023 aufgestellt. Auch für die Bezirkstagswahl gibt es eine Kandidatin.

Die ÖDP hat ihre Direktkandidaten für die beiden Stimmkreise Augsburg-Ost und Augsburg-West zum Landtag und zum Bezirkstag aufgestellt. Bei der Wahl des Landtagsdirektkandidaten für den Stimmkreis Augsburg-West (mit Gersthofen und Neusäß) entschied sich die Versammlung im Zeughaus dabei einstimmig für ÖDP-Stadtrat Christian Pettinger (59). Im Stimmkreis Ost wurde ebenfalls ohne Gegenstimmen der stellvertretende Kreisvorsitzende der ÖDP Augsburg Stadt, Peter Biet (66), zum Direktkandidaten gewählt.

Christian Pettinger ist beruflich als Softwareingenieur in München tätig. Bei seiner Vorstellung ging er mit der Staatsregierung hart ins Gericht. Wenn die ÖDP nicht das Bienenvolksbegehren angestoßen und mit überwältigender Unterstützung der Bürger und Bürgerinnen ein deutliches Votum geschaffen hätte, wäre "in Sachen Artenschutz rein gar nichts passiert in Bayern", sagte er. Man habe die Staatsregierung zum Handeln gezwungen.

ÖDP Augsburg: Kritik an der Staatsregierung

Bei der Energiewende agierten die Protagonisten der Staatsregierung ebenfalls "ohne Plan und vor allem auch ohne etwas umzusetzen". Kritik gab es auch an der Verkehrspolitik der Staatsregierung und an der "völlig aus dem Ruder" laufenden Flächenversiegelung.

Peter Biet ist gebürtiger Augsburger und hat als evangelischer Theologe zuletzt 27 Jahre am Holbein-Gymnasium in Augsburg unterrichtet. Biet liegt nach eigenen Angaben besonders die Bildungspolitik am Herzen. Hier liege vieles im Argen: So möchte er, dass berufliche Bildung in gleicher Weise gefördert wird wie andere Bildung, etwa beim Erwerb des Meisterbriefes. Grund-, Mittel- und Förderschullehrer seien in gleicher Weise zu besolden wie ihre Kollegen und Kolleginnen an Gymnasien und Berufsschulen.

Für den Bezirkstag Schwaben wurde für den Stimmkreis Augsburg-Ost Brigitte Gärtner-Viehmann als Direktkandidatin aufgestellt und für den Stimmkreis Augsburg-West Michael Leimböck. (AZ)