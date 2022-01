Augsburg

vor 4 Min.

Öffentliche Bücherschränke bieten kostenloses Lesevergnügen

Plus In Augsburg gibt es immer mehr öffentliche Bücherschränke oder -zellen. Das neueste Exemplar steht in Lechhausen. Diese Konzepte und Akteure steckenhinter den Angeboten.

Von Andrea Baumann

Wer die Nase in ein Buch stecken will, muss sich dafür nicht unbedingt eines in einer Buchhandlung kaufen oder in einer Bibliothek beziehungsweise im Freundeskreis ausleihen. In Augsburg gibt es seit Jahren eine Alternative, die auf der Straße liegt: Öffentliche Bücherschränke, die meist nach demselben Prinzip funktionieren. Wer Bedarf nach Lesefutter hat, schnappt sich ein oder zwei Exemplare und kann (muss aber nicht) die Bücher nach Gebrauch wieder zurückbringen. Zugleich ist Nachschub aus heimischen Bücherregalen willkommen. Für eine gewisse Ordnung (und gegebenenfalls auch eine Zensur) sorgen Ehrenamtliche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen