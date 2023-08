Öffentliche Toiletten am Kuhsee stellen Stadt vor eine Herausforderung

Die Technik ist störanfällig, deshalb sind Anlagen immer wieder geschlossen. Warum Gäste eines Kiosks 200 Meter bis zu einem WC laufen müssen.

Ein neueröffneter Imbiss hat ein Thema aufgebracht, das nicht nur Gäste des Kiosks "Pier 3 am Kuhsee" umtreibt, sondern auch viele andere Besucherinnen und Besucher des Kuhsees. Wie sieht es mit öffentlichen Toiletten im Naherholungsgebiet aus? Am Kiosk selbst gibt es keine Toilettenanlage, Gäste müssen 200 Meter bis zu einer öffentlichen Toilette zurücklegen. Zuletzt war das Gebäude am Ende des Sees allerdings geschlossen, es gab zwei Dixiklos als Ersatz. Bei der Stadt Augsburg sieht man die Situation entspannt. Verwiesen wird darauf, dass es beim zentralen Gebäude der Wasserwacht eine große öffentliche Toilette gibt. 300 Meter sind von hier aus zum Kiosk. Bestätigt wird, dass einzelne Toilettengebäude öfter geschlossen sind.

Eine öffentliche Toilettenanlage am Kuhsee. Foto: Silvio Wyszengrad

Der Kiosk "Pier 3 am Kuhsee" ist das jüngste Projekt von Gastronom Stefan "Bob" Meitinger. Im Außenbereich gibt es rund 50 Plätze. Zuletzt war öfter zu beobachten, dass einzelne Gäste nach der Toilette fragen. Sie wurden auf die beiden öffentlichen Anlagen verwiesen. "Seit dieser Kiosk dort existiert, gab es noch nie Toiletten direkt am Kiosk", sagt Meitinger.

Toiletten am Kuhsee: Vakuumpumpen kommen zum Einsatz

Die Stadt erklärt, dass sich daran wohl nichts ändern werde. "Am Kiosk selbst gibt es aufgrund seiner Größe keine Toilette. Auch lassen die technischen Voraussetzungen des vorhandenen Vakuumsystems eine Erweiterung nicht zu", heißt es vom Grünamt. Es gehe auch nicht, einfach nur Toiletten aufzustellen, so die Behörde: "Aufgrund der vorhandenen Geländesituation werden die Toiletten um den See mittels Vakuumpumpen entsorgt." Diese Pumpen seien störanfällig, vor allem, wenn durch Besuchende Fremdstoffe in die Toilette geworfen werden. Die Pumpen werden regelmäßig gewartet, damit die Toiletten um den See für Besucher auch nutzbar sind. Um auch während der Wartungszeit Toiletten anbieten zu können, habe das Grünamt mehrere mobile Toiletten aufgestellt, die dreimal täglich durch eine Firma gereinigt würden. Darüber hinaus seien die Toiletten am Zentralgebäude laufend in Betrieb.

Grundsätzlich können Gemeinden und Städte in eigener Verantwortung entscheiden, ob, wie viele und wo sie öffentliche Toiletten einrichten. Im Pachtvertrag ist für den Pächter lediglich folgende Pflicht vorgeschrieben: „Der Weg zum öffentlichen WC ist deutlich auszuschildern.“

