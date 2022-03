Stadtmarkt, Handel, Behörden: Hier ist am Faschingsdienstag früher geschlossen

In der Fleischhalle auf dem Augsburger Stadtmarkt haben am Faschingsdienstag alle Metzgereien geschlossen. Im Einzelhandel gibt es individuelle Lösungen.

Die Wetterprognosen für den Faschingsdienstag in Augsburg sind erfreulich: Es bleibt sonnig, eine Höchsttemperatur von sieben Grad ist angekündigt. Viele Menschen werden unabhängig von den Faschingsferien freihaben, denn ab Mittag ruht in vielen Behörden und Geschäften der Betrieb. Auch wenn dieses Jahr zum Abschluss der närrischen Saison sowohl Umzüge im Umland als auch das Treiben auf dem Augsburger Rathausplatz ausfallen, wird vielfach am halben freien Tag der Beschäftigten nicht gerüttelt.

Einzelhandel Es gibt keine einheitliche Linie, wann Geschäfte am Faschingsdienstag schließen. Ausnahme ist die City-Galerie, die wie immer bis 20 Uhr offen ist. Kauf- und Modehäuser in der Innenstadt praktizieren individuelle Lösungen. Unterschiede gibt es auch im größten Kaufhaus in der Innenstadt: Galeria Kaufhof (vormals Karstadt) in der Bürgermeister-Fischer-Straße öffnet von 9.30 bis 18 Uhr. Der Discounter Aldi, der im Untergeschoss sitzt, verlängert wie gewohnt bis 20 Uhr. Es gibt einen separaten Zugang an der Bürgermeister-Fischer-Straße. Auch die Kaufhof-Markthalle hat bis 20 Uhr geöffnet.

Aldi und Galeria-Karstadt kooperieren in Augsburg. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

Stadtmarkt Augsburg: Metzgereien der Fleischhalle in Faschingsdienstag geschlossen

Stadtmarkt Er schließt am Dienstag um 13 Uhr. Allerdings hat am Faschingsdienstag keine Metzgerei in der Fleischhalle geöffnet. Maria Limmer, die den Hyna-Stand betreibt, war am Rosenmontag die einzige Verkaufsstelle von Fleisch- und Wurstwaren. Die Metzgerei Kranzfelder (Betriebsurlaub bis 8. März), die Metzgerei Hörmann (wieder geöffnet ab Donnerstag) und die Metzgerei Gawlitza (wieder geöffnet ab Freitag) machen länger Pause. Maria Limmer hat ihren Mitarbeiterinnen am Dienstag freigegeben: "Es lohnt wegen der kurzen Mittagszeit nicht, zu kochen und Mittagsgerichte anzubieten." Würde Essen ausgegeben, müsste bis 15 Uhr geputzt und aufgeräumt werden: "Also mache ich lieber erst gar nicht auf."

Bankenwelt Auch in der heimischen Bankenwelt gibt es keine einheitliche Regelung. Die Stadtsparkasse als größtes Institut hat am Faschingsdienstag bis 13 Uhr geöffnet.

Bürgerbüros und Bürgerinformation schließen am Faschingsdienstag um 12 Uhr

Stadtverwaltung Mitarbeiter der Augsburger Stadtverwaltung sind bis 12 Uhr im Einsatz. Danach ist geschlossen. Das betrifft auch die Telefonvermittlung, die Bürgerinformation am Rathausplatz, das Bürgeramt und die Bürgerbüros.

Hallenbäder Am Faschingsdienstag ist nur das Spickelbad von 6.30 bis 17 Uhr geöffnet. Alle weiteren städtischen Hallenbäder sowie die Sauna im Alten Stadtbad sind am Faschingsdienstag geschlossen.

Städtische Museen Die Kunstsammlungen und Museen bleiben am Dienstag geschlossen. Geöffnet sind das Mozarthaus und das Brechthaus von 10 bis 17 Uhr

Stadtbücherei Die Stadtbücherei am Ernst-Reuter-Platz und die Stadtteilbücherei Lechhausen haben am Faschingsdienstag, von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Die Stadtteilbüchereien in Göggingen, Haunstetten und Kriegshaber bleiben an diesem Tag geschlossen. Der Bücherbus fährt in den Faschingsferien nicht.

Kneipen Lokale und Restaurants haben geöffnet. Ein Faschingstreiben steht aber nicht auf dem Programm.