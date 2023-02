Stadtmarkt, Handel, Ämter: Hier ist am Faschingsdienstag früher geschlossen

Am Faschingsdienstag 2023 gelten in Augsburg unterschiedliche Öffnungszeiten. Hier ein Überblick über Geschäfte, Stadtmarkt und Behörden.

Der Fasching in Augsburg schreibt in diesem Jahr seine eigenen Gesetze. Das ist nicht ungewöhnlich im Vergleich zu früheren Jahren, doch so manches ist neu. Premiere feiert am Rosenmontag ein Gaudiwurm durch die Innenstadt. Kinder und Jugendliche werden sich zur Mittagszeit daran beteiligen. Am Rathausplatz herrscht von Samstag bis Dienstag ein buntes Faschingstreiben. Aus dem Christbaum ist erstmals ein Narrenbaum geworden. Am Faschingsdienstag gelten in Augsburg wie gehabt höchst unterschiedliche Regelungen. Ein Teil der Beschäftigten in Behörden hat nachmittags frei, dagegen gilt in vielen Geschäften regulärer Betrieb. Der Stadtmarkt in Augsburg schließt allerdings um 13 Uhr. Ein Überblick.

Faschingstreiben Von Samstag bis Dienstag herrscht täglich zwischen 12 und 19 Uhr Betrieb. Organisiert wird die närrische Veranstaltung von der Interessensgemeinschaft der Faschingsgesellschaften Under Oiner Kapp. Auf der Showbühne gibt es täglich Programm. Es gibt zudem einen kleinen Vergnügungspark am Rathausplatz mit einem gastronomischen Angebot.

In diesem Jahr findet wieder von Samstag, 18., bis einschließlich Faschingsdienstag, 21. Februar, das närrische Treiben auf dem Rathausplatz statt. Foto: Peter Fastl (Archivbild)

Die City-Galerie hat am Faschingsdienstag regulär geöffnet. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

City-Galerie ist am Faschingsdienstag 2023 bis 20 Uhr geöffnet

Handel am Dienstag Es gibt keine einheitliche Linie, wann Geschäfte am Faschingsdienstag schließen. Ausnahme ist die City-Galerie, die wie immer bis 20 Uhr offen ist. Kauf- und Modehäuser in der Innenstadt praktizieren individuelle Lösungen.

Es gibt keine einheitliche Linie, wann Geschäfte am schließen. Ausnahme ist die City-Galerie, die wie immer bis 20 Uhr offen ist. Kauf- und Modehäuser in der Innenstadt praktizieren individuelle Lösungen. Stadtmarkt am Dienstag Der Markt schließt um 13 Uhr. In der Fleischhalle bleiben einige Metzgereien zu Beginn der Woche komplett geschlossen. Die Metzgerei Hörmann kündigt an, dass ihre Filiale auch am Aschermittwoch zu ist.

Stadtverwaltung Augsburg schließt am Faschingsdienstag 2023 früher