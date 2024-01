Österreichische Privatbahn fährt bald auch Augsburg an

Die Westbahn will ab Ende 2024 zwei Verbindungen von Augsburg nach Wien beziehungsweise nach Stuttgart anbieten.

Der private österreichische Bahnanbieter "Westbahn" will ab Ende 2024 Augsburg anfahren. Wie das Unternehmen ankündigte, ist geplant, die derzeitige Verbindung von Wien nach München über Augsburg und Ulm nach Stuttgart auszudehnen. Vorgesehen sind für den Anfang zwei Verbindungen pro Tag bis Stuttgart. Die Züge der Westbahn, die ein eigenes Preismodell bei den Tickets hat, gelten als Fernverkehr. In der Vergangenheit hatte auch das private Unternehmen Flixtrain (das Schwesterunternehmen des Busanbieters Flixbus) Augsburg in sein Netz aufgenommen. Weil München aus dem Liniennetz gestrichen wurde, fahren die neongrünen Züge Augsburg aber nicht mehr an. (skro)