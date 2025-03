Ohne Führerschein am Steuer erwischt

Ohne Führerschein war ein 23-jähriger am Donnerstag mit dem Auto in der Aindlinger Straße unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle gegen 21 Uhr stellte eine Polizeistreife fest, dass der 23-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Streife unterband die Weiterfahrt des Mannes. Das Auto parkten die Beamten, mit Einverständnis des 23-Jährigen, am Straßenrand. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (gau)

Führerschein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizeistreife Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis