Oldtimer und ihre Besitzer: "Wir werden zusammen alt"

Am Sonntag gab es auf der Augsburger Maximilianstraße viele Oldtimer zu bestaunen. Die meisten Fahrer haben ein ganz besonderes Verhältnis zu ihrem Auto.

Wer am Sonntagvormittag die Maximilianstraße entlang schlenderte, fühlte sich wie per Zeitmaschine angereist: Von der St.-Ulrich-Kirche bis weit in Richtung Rathaus säumten ab acht Uhr morgens Autos den Weg, die man sonst äußerst selten auf der Straße sieht. Anlass war die achte Ausgabe der Fuggerstadt Classic Rallye. Die Maximilianstraße diente als Startpunkt der Rallye. Rund 120 Wagen waren qualifiziert.

Falk Tengler hat einen alten VW Käfer. Das Fahrzeug hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Foto: Michael Eichhammer

Beim Einlass allerdings stand für jedes Fahrzeug erst mal eine kleine Tüv-Prüfung an. „Zugelassen sind nur Autos, die mindestens 30 Jahre alt sind“, erklärt Hekar Ninos vom Tüv. Er und seine Kollegen prüften die vom Ulrichsplatz einfahrenden Oldtimer auf die Funktionstüchtigkeit von Hupe und Beleuchtung.

Kilian Lindermayr und Franziska Aubele vor ihrem Porsche 911: Ein alter Porsche läuft immer, sagt Lindermayr. Foto: Michael Eichhammer

„Oldtimer sind Emotion“, sagt Falk Tengler. Der Augsburger ist mit einem VW Käfer von 1960 dabei. „Typ 151“ heißt das Modell, im Volksmund „Ovali“ benannt. Der Wagen hat einen langen Weg hinter sich: Produziert bei VW in Wolfsburg wurde er in die USA exportiert, um später von einer anderen Firma aus Wolfsburg zurückgeholt zu werden. Danach stand er lange Zeit im Museum, bis er von einer älteren Dame gefahren wurde. Als diese den Käfer in liebevolle Hände abgeben wollte, landete das Liebhaberstück bei Tengler. Seine Begeisterung für alte Autos erklärt der 55-Jährige mit Kindheitserinnerungen: „Das waren Traumautos, die man sich damals nicht leisten konnte.“ Doch auch heute ist die Haltung eines Oldtimers ein teurer Spaß, wenn man nicht gerne selbst repariert. Auch das Recherchieren nach den immer selteneren Ersatzteilen kostet Zeit. „Eine Benzinpumpe hätte im Internet 500 Euro gekostet, dann fand ich jemanden in Italien, der sie nachbaut – für 100 Euro.“

Oldtimer-Fahrer schwärmen vom Klang alter Motoren

Das Schrauben und Basteln überlässt Falk Tengler lieber seinem Sohn Robin, denn der ist Kfz-Mechatroniker. Gemeinsam mit seinem Bruder Markus ist Robin mit einem besonders raren Fahrzeug am Start. Ein 95 PS starker weiße Golf 1. „Von dem Sondermodell Christmas wurden nur knapp 5000 Exemplare gemacht“, berichtet der 27-Jährige stolz. Der Reiz, den alte Autos auf ihn ausüben, sei das Fahrgefühl und „das Einfache der Motoren, da muss man nicht mit dem Computer ran“. Technisches Verständnis sei für dieses Hobby unerlässlich, da es nicht viele Oldtimer-Werkstätten gäbe, erklärt sein Bruder Markus. Beide schwärmen vom Klang alter Motoren, die in ihren Ohren viel angenehmer tönen als die „künstlich erzeugten Sounddesigns von heute“.

Andreas Röhrle vor seinem Ferrari 308 GTS: Der Spritverbrauch sei nicht so hoch, wie man denkt, erzählt er. Foto: Michael Eichhammer





Mit einem Ferrari 308 GTS ist Andreas Röhrle vor Ort. Während der Fahrer Baujahr 1964 ist, wurde der italienische Kult-Sportwagen 1980 produziert. Der Spritverbrauch sei nicht so hoch wie man denkt, verrät der Oldtimer-Fan und schätzt auf 11 bis 12 Liter pro 100 Kilometer. „Das ist ohnehin kein Fahrzeug, mit dem man in die Arbeit fährt“, erklärt er. Der Charme alter Autos ist für ihn das Fahren ohne elektronische Hilfen. Dass man den Motor hört und riecht, sorge für eine „ganz andere Art von Verbundenheit mit der Straße als mit einem modernen Fahrzeug“. Auch in Sachen Design sieht Andreas Röhrle die Klassiker im Vorteil: „Die Autos von heute sehen alle gleich aus, früher war alles individueller.“

Kilian Lindermayr und Franziska Aubele nehmen als Team in einem roten Porsche 911 Targa von 1968 teil. „Ich bin mit Oldtimern aufgewachsen“, erinnert sich der 25-Jährige an motorisierte Ausflüge mit dem Opa und dem Vater. „Mit einem alten Porsche muss man nicht mal handwerklich begabt sein – die laufen immer“, findet Lindermayr. Seine 30-jährige Co-Pilotin kam zunächst nur ihm zuliebe mit auf Oldtimer-Veranstaltungen. „Mittlerweile habe ich Gefallen daran gefunden“, sagt Franziska Aubele. „Oldtimer sehen eleganter aus als die heutigen Autos“, findet sie.

Inzwischen ohne eigenen Oldtimer, sondern nur zum Gucken unterwegs: Maximilian Fink und Jessica Ott. Foto: Michael Eichhammer

„Die alten Autos haben noch Charakter“, schwärmt Maximilian Fink. Seinen BMW E30 von 1986 gab er dennoch schweren Herzens aus Zeitmangel ab. Mit seiner Partnerin Jessica Ott ist der 28-Jährige nur zum Schauen auf der Maximilianstraße. Am meisten begeistert die beiden ein Ford A von 1931. „Das ist etwas Besonderes, nichts, was man aus der eigenen Jugend kennt, sondern noch ein richtiger Oldtimer“, findet die 30-Jährige.

82-Jähriger in Augsburg über seinen Oldtimer: "Wir werden zusammen alt"

Kaum jemand an diesem Tag ist schon länger mit seinem Fahrzeug verbunden als Klaus Zengerle. „Wir werden zusammen alt“, sagt der 82-Jährige über seinen Weggefährten. „Ich mag handwerkliche Herausforderungen, aus Schrott etwas machen.“ Das Zweisitzer-Cabrio BMW DA2 von 1929 fährt Zengerle bereits seit 64 Jahren. „Wir waren schon auf vielen Rallyes, ich habe viel mit ihm erlebt“, erinnert er sich. Seine Lebensgefährtin ist nach dieser Liebeserklärung nicht eifersüchtig: Maria Sandner begleitet die beiden auf die Rallye.