Augsburg

18:16 Uhr

Omikron erreicht Augsburg - wie steht es um kritische Infrastruktur in der Stadt?

Plus Es gibt fünf Omikron-Verdachtsfälle in Augsburg, 24 Menschen sind in Quarantäne. Wie sich Feuerwehr, Rettungsdienste und andere kritische Bereiche vorbereiten.

Von Jörg Heinzle

Dass die Nachricht kommen würde, war klar. Es war nur die Frage, wann es so weit sein würde. Auch in Augsburg gibt es jetzt fünf Omikron-Verdachtsfälle. Bei den betroffenen Personen legt nach Angaben der Stadt das Ergebnis des PCR-Tests den Verdacht nahe, dass sie sich mit der neuen Mutation des Coronavirus angesteckt haben. Rund zwei Dutzend Augsburgerinnen und Augsburger befinden sich derzeit in Quarantäne, weil sie sich vermutlich mit Omikron infiziert haben oder engen Kontakt zu einem Infizierten hatten. Weil die neue Mutation offensichtlich hoch ansteckend ist, gibt es bei der Quarantäne keine Unterschiede mehr zwischen Geimpften und Ungeimpften - alle müssen sich 14 Tage isolieren. Wenn sich viele Menschen infizieren oder isolieren müssen, drohen Personalausfälle auch in kritischen Bereichen, etwa bei der Feuerwehr. Ist Augsburg darauf vorbereitet?

