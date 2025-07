„On Demand“-Verkehr: Mit so vielen Flügen wäre in Augsburg zu rechnen

Das Stuttgarter Start-Up-Unternehmen „Flyvbird“ hat am Montag sein Interesse bestätigt, am Augsburger Flughafen mit einem „On Demand“-Konzept Flugverbindungen in andere deutsche Städte anzubieten. „Unser Ziel ist es, Augsburg aktiv an Städte wie Berlin, Hamburg oder auch kleinere Hubs wie Münster oder Mönchengladbach anzubinden“, so Flyvbird-Chef Tomislav Lang auf Anfrage unserer Redaktion.

