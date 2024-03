Online-Betrug: Polizei liefert sich Verfolgungsjagd mit 36-Jährigem

Weil er im Internet einen geliehenen Bagger verkauft hatte, hat die Augsburger Polizei einen Mann festgenommen. Zuvor hatte der 36-Jährige versucht, mit dem Auto zu fliehen.

Ein 36-jähriger Mann aus Baden-Württemberg hatte online für 8000 Euro einen Bagger verkauft, der ihm eigentlich gar nicht gehörte, sondern einer Verleihfirma. Als er aufflog und von der Augsburger Polizei im Raum Neuburg-Schrobenhausen festgenommen werden sollte, flüchtete er mit dem Auto. Erst als er nach mehreren Kilometern über Bundesstraße und Autobahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte und von der Fahrbahn abgekommen war, konnten ihn die Beamten schließlich stellen. Wie sich herausstellte, ist der Mann kein unbeschriebenes Blatt.

Aufgeflogen war der Betrüger, weil der 28-jährige Käufer des Baggers bei Lieferung stutzig geworden war. Er fand heraus, dass nicht der 36-jährige Verkäufer, sondern eine Verleihfirma Besitzer des Geräts ist und verständigte die Polizei. Die Kriminalpolizei Augsburg leitete eigenen Angaben nach daraufhin umfangreiche Ermittlungen ein und kam dabei auf den 36-Jährigen aus Baden-Württemberg. Am Mittwoch sollte er gegen 14.30 Uhr im Bereich Brunnen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) festgenommen werden. Doch der Mann flüchtete mit dem Auto. In seinem blauen Audi A3 fuhr er zunächst auf der B300, wechselte dann auf die A9 in Richtung Norden, wechselte schließlich auf die A93 und verließ diese bei der Anschlussstelle Wolnzach. Zwischen Steinbach und Puttenhausen (Bereich Mainburg) verlor der Mann dann jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Einsatzkräfte nahmen ihn vor Ort fest, nachdem der 36-Jährige zunächst noch versucht hatte, seine Flucht zu Fuß fortzusetzen.

Der 36-Jährige ist bereits polizeibekannt

Auf seiner Flucht, so die Polizei, war der 36-Jährige mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, benutzte den Standstreifen und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt ermittelt deshalb wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des Audi-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 0841/93430 zu melden.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt unterdessen wegen Betrugs und Unterschlagung gegen den 36-Jährigen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, da gegen ihn wegen vorheriger Delikte bereits mehrere Vollstreckungshaftbefehle vorlagen.