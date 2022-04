Augsburg Open ist zurück: 400 Führungen sind im Angebot

An vier Tagen im Mai gibt es bei Augsburg Open 2022 Einblicke in Firmen und viele Einrichtungen. Das Programm steht bereits, der Vorverkauf startet.

Wenn Firmen und andere Einrichtungen ihre Türen für die Öffentlichkeit öffnen, ist dies etwas Besonderes. Das ist das Konzept der Veranstaltungsreihe „Augsburg Open“. Wegen der Corona-Pandemie fiel die Veranstaltung in den Jahren 2020 und 2021 aus. Nun gibt es im Mai einen Neustart. Augsburg Open ist wieder da und am Konzept ist nicht viel geändert worden. Eine Neuerung gibt es allerdings bei der Werbung. Die Broschüre, die in der Vergangenheit über die Termine informierte, ist 2022 nicht erhältlich. Sämtliche Informationen gibt es im Internet.

Augsburg Open wird von Augsburg Marketing organisiert. Ekkehard Schmölz, Leiter der Stadtmarketinggesellschaft, sagt: „Es war logistisch nicht mehr möglich, die Programmhefte zu drucken.“ Man wollte den Anmeldeschluss aufgrund der unsicheren Pandemie-Situation so weit als möglich nach hinten schieben.

Das Programm von Augsburg Open 2022 ist online einsehbar

Das aktuelle Programm ist seit Freitag, 1. April, auf der Internetseite von Augsburg Marketing einsehbar. Augsburg Open findet von Donnerstag, 5. Mai, bis Sonntag, 8. Mai, statt. Mehr als 100 Kooperationspartner bieten ein Programm mit mehr als 400 Führungen, Vorträgen und Workshops: „Man kann nicht nur hinter sonst verschlossene Türen der Stadt schauen, sondern auch vielfältige Angebote in der Stadt kennenlernen und ausprobieren.“ Der Kauf von Eintrittsbändchen und die Anmeldung für die Führungen sind ab 11. April möglich.

Augsburg Open 2022: Anmeldung und Vorverkauf startet am 11. April

Das Prozedere ist den Freunden von Augsburg Open bekannt. Man kauft ein Bändchen, das zum Besuch der Veranstaltungen berechtigt. Personen ab 15 Jahren zahlen zwölf Euro. Für alle Führungen muss man sich beim Kauf der Tickets anmelden. Pro Person können maximal sechs Führungen reserviert werden. Der Verkauf der Eintrittsbändchen und die Anmeldung für Führungen sind nur online möglich. Beides startet am Montag, 11. April.

Das Angebot bei Augsburg Open ist breit gefächert

Das Angebot ist wieder breit gefächert: Auf Teilnehmer, die neue Sportarten ausprobieren möchten, warten von Schach über Yoga und Swing bis hin zur Radrennbahn zahlreiche Mitmachmöglichkeiten. Kreative Menschen können sich bei Fotografie-Kursen inspirieren lassen und erfahren, wie man Rohkeramik designen und bemalen kann. Touren durch das Zeughaus, das Stadtarchiv und entlang Augsburgs Kanälen führen die Gäste in die reiche Geschichte der Stadt. Es geht ferner zu den Fuggern, Römern und in die Zeit der Silber- und Goldschmiede. Zudem gibt es Einblicke bei Firmenbesuchen in Innovationen der Industrie 4.0.

