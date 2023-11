Opfer auf Motorhaube geschleudert: Trio attackiert Gruppe unvermittelt

In der Augsburger Innenstadt geht ein Trio am späten Freitagabend brutal auf eine Gruppe los. Die Männer fliehen, werden aber kurz darauf gefasst.

In der Augsburger Hallstraße haben am späten Freitagabend drei Männer eine Gruppe attackiert und dabei mehrere Personen verletzt. Wie die Polizei mitteilt, griff das Trio gegen 23 Uhr unvermittelt vier Personen vor einer Gaststätte an – unter anderem mit Faustschlägen und Tritten. Eine Person der attackierten Gruppe wurde dabei nach Zeugenaussagen offenbar auf die Motorhaube eines geparkten Autos geschleudert.

Nach der Attacke flohen die drei Männer, mehrere alarmierte Polizeistreifen nahmen die Fahndung auf – und waren schnell erfolgreich: Das Trio wurde zeitnah in der Nähe des Vorfalls gefunden und festgenommen. Bei der Festnahme der drei Männer – 19, 21 und 22 Jahre alt – fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel, zwei von ihnen waren mit knapp 1,5 Promille deutlich angetrunken. Der 22-Jährige verhielt sich zudem laut Polizei derart aggressiv, dass er in Sicherheitsgewahrsam genommen wurde und die Nacht im Arrest verbrachte.

Nach Polizeiangaben wurden drei der angegriffenen Personen – Alter: Mitte 20 – mindestens leicht verletzt. Sie wurden am Ort des Geschehens vom Rettungsdienst behandelt. Am Fahrzeug, auf das die Person geschleudert worden war, entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (kmax)