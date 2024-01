Augsburg

14:22 Uhr

Opfer des Steinewerfers auf B17 und B2: "Habe jetzt immer ein schlechtes Gefühl"

Plus Weil er Steine auf Autos geworfen haben soll, steht ein Lkw-Fahrer wegen Mordversuchs in Augsburg vor Gericht. Am zweiten Prozesstag berichten Betroffene von den Schreckensmomenten.

Von Ina Marks

Er hebt die Schultern, ringt um Worte. Letztlich bleibt es bei einem "Entschuldigung", das der angeklagte Lkw-Fahrer in Richtung der Frau herausbringt. Die Altenpflegerin ist eine der Zeuginnen und Zeugen, die der 8. Strafkammer am Landgericht Augsburg von jenen Autofahrten auf B17 und B2 berichten, die mit einem jähen Knall und einer zersplitterten Frontschutzscheibe endeten. Florin N. soll aus Langeweile im Straßenverkehr Steine auf Autos geworfen haben. Er ist wegen Mordversuchs in mehreren Fällen angeklagt. Am zweiten Prozesstag gegen den 49-jährigen Rumänen, der geständig ist, schildern Opfer die Schreckensmomente.

Er habe noch zwei Personen auf der Brücke über der B17 im Augsburger Stadtgebiet gesehen. "Plötzlich hat es 'Batsch' gemacht und alles war voller Scherben im Auto", erzählt ein 35 Jahre alter Zeuge dem Vorsitzenden Richter Franz Wörz von dem Juni-Tag im Jahr 2022. "Direkt auf der Höhe meines Gesichts war ein ordentliches Loch in der Windschutzscheibe." Er habe angehalten und die Polizei gerufen. Der Mann kam bis auf einen Kratzer im Gesicht mit dem Schrecken davon. Drei Tage lang allerdings habe er nicht mehr Auto fahren können. "Ich war psychisch mitgenommen." Der Zeuge ist einer der wenigen Betroffenen, die eine sogenannte Dashcam in ihren Autos installiert hatten.

