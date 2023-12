Opfer holt sich geklautes Handy zurück

18-jährige Frau wird von drei Personen überrumpelt. Die Frau reagiert aber geistesgegenwärtig.

Taschendiebstahl in Augsburgs Innenstadt: Am Freitag entwendeten laut Polizei drei bislang unbekannte Personen ein Handy aus der Jackentasche einer 18-Jährigen in der Max-Passage in der Philippine-Welser-Straße. Allerdings ging die Geschichte anders aus als geplant.

Gegen 19.30 Uhr verwickelte eine bislang unbekannte Person aus einer dreiköpfigen Personengruppe die 18-Jährige in ein Gespräch. Währenddessen griff ein weiterer bislang unbekannter Täter offenbar in die Jackentasche der Frau und entwendete das Handy. Die 18-Jährige bemerkte den Diebstahl und sprach den Unbekannten direkt darauf an. Der bislang Unbekannte gab der Frau daraufhin das Handy zurück und flüchtete anschließend mit den zwei weiteren Personen in Richtung Moritzplatz. (möh)