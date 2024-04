Augsburg

Opfer in Lebensgefahr: Noch fehlt die heiße Spur zum Audi-Fahrer

Von Michael Hörmann

Die Polizei in Augsburg ermittelt intensiv nach einem Verkehrsunfall in Pfersee. Zeugen haben sich gemeldet. So ist der Stand.

Nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Montag, 25. März, in Pfersee ereignete, schwebt ein 34-jähriger Mann weiterhin in Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt gegen einen unbekannten Autofahrer wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Fahndung wurde in dieser Woche verstärkt. Eine heiße Spur gibt es allerdings bislang nicht. Die Polizei bestätigt, dass allerdings mehrere Zeugenhinweise eingegangen seien. Die Ermittlungen laufen. Über den Autofahrer, der nach dem Unfall geflohen und dessen Fahrzeug ist Folgendes bekannt: Es ist ein dunkler Audi, A4 bis A8 mit Augsburger Kennzeichen. Der Fahrer ist wohl 1,80 bis 1,85 Meter groß, zwischen 45 und 65 Jahre alt, schlank, mitteleuropäischer Typ, er hat längere, zurückgekämmte Haare, vermutlich trägt er keinen Bart und keine Brille. Der Mann sprach Deutsch. Der Unfall passierte an der Kreuzung Leitershofer Straße, Ecke Treustraße. Der 34-Jährige stieg auf die Motorhaube des Audis. Der Fahrer gab Gas, der 34-Jährige verletzte sich schwer. (möh) Lesen Sie dazu auch Augsburg Streit zwischen Autofahrern: 34-Jähriger in Pfersee lebensgefährlich verletzt

