Augsburg

vor 40 Min.

Opposition empört nach Parkgebühren-Diskussion: "Ihr Ernst, Frau Weber?"

Plus Eine Äußerung von Augsburgs OB Eva Weber empört die Opposition. Weber hält Sozialfraktionschef Florian Freund vor, sie absichtlich missverstanden zu haben.

Von Stefan Krog

Autofahrer müssen ab dem Sommer in Augsburg in größeren Teilen der Innenstadt höhere Parkgebühren bezahlen. Das hat der Stadtrat am Donnerstagabend gegen 18 Stimmen beschlossen. Während die eigentliche Debatte sachlich lief, flogen schon kurz nach der Abstimmung die Fetzen - nicht im Sitzungssaal, sondern via Facebook und Pressestatements.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen