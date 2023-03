Opposition kritisiert Sport- und Bäderplan

Die Bürgerliche Mitte klagt, dass aus einem Ausbau-Programm ein reiner "Not-Sanierungsplan" geworden sei. Die Stadt will im Sommer einen Sachstand liefern.

Die Fraktion Bürgerliche Mitte ist mit dem Fortgang des Ausbaus und der Sanierung von Sportanlagen und Bädern in Augsburg unzufrieden. Der vor sechs Jahren verabschiedete Sport- und Bäderentwicklungsplan, der auch Wünsche aus der Bürgerschaft beinhaltete und die Angebote auf einen zukunftsfähigen Stand bringen sollte, sei zu einem "reinen Not-Sanierungsplan" verkommen. "Nicht ein neues Projekt wurde auf den Weg gebracht, vielmehr wird nur an Altproblemen herumgedoktert", so Hans Wengenmeir, sportpolitischer Sprecher der Fraktion. Die Überdachung der Bahn II am Curt-Frenzel-Stadion sei überhaupt nicht absehbar, an der Erhard-Wunderlich-Sporthalle werde seit Jahren herumsaniert, während Sporthallen und Bäder immer weiter verkämen. Lediglich die Sanierung des Spickelbads sei absehbar, wobei die Stadt hier die Chance auf ein 50-Meter-Becken an sich vorbeigehen lasse, so die Bürgerliche Mitte.

Sportreferent Jürgen Enninger (Grüne) kündigte eine Bestandsaufnahme für Juli an. Dieser dürfte Sanierungen beinhalten, aber auch Projekte wie Pumptrack-Anlagen für Radler oder von der Stadt geförderte Projekte wie die Surfwelle. Dann werde es auch darum gehen, den Entwicklungsplan auf den aktuellen Stand zu bringen. Dafür brauche es einen erneuten Beschluss. Dies werde dann abermals ein halbes Jahr dauern. Wengenmeir kritisiert, dass bei der Verabschiedung des Planes vor sechs Jahren die Fortschreibung schon beauftragt gewesen sei. Dafür sei auch eine Stelle in der Sportverwaltung geschaffen worden. (skro)