"Optimale Bedingungen": Metzger-Weltmeister trainierten in Augsburg

Die Gewinner der Metzger-WM haben sich in der Augsburger Fleischerschule vorbereitet. Für jedes Training kamen Rind, Schwein, Lamm und fünf Hühner unter die Messer.

Die Augsburger Fleischerschule gilt bundesweit als Kaderschmiede im Fleischerhandwerk. Hier erhalten nicht nur regionale Metzgermeister den letzten Schliff. Bekannt ist die Schule im deutschsprachigen Raum aber auch international, vor allem für ihre Sommelier-Ausbildungen, bei denen Fleisch-, Wurst- und Schinkenfachleute, aber auch Grillexperten alles über Genuss und Zubereitung von Fleischprodukten lernen. Und auch die frisch gekürten Weltmeister der Metzger-WM in Sacramento (USA), das Butcher Wolfpack, haben sich in Augsburg gefunden und in der Fleischerschule trainiert.

Jubelnde Sieger: das Weltmeister-Team Butcher Wolfpack. Foto: Lars Bubnick

Die Idee für das Wolfpack-Team sei bei einem Fleisch-Sommelier-Kurs 2017 entstanden, erinnert sich der Leiter der Augsburger Fleischerschule, Lars Bubnick, der das Team in die USA begleitete und dort auch als Juror für die Nachwuchs-Metzger fungierte. "Bei den Sommelier-Kursen kommen sehr gute Metzger aus der ganzen Republik zusammen, und irgendwann kam die Idee auf, ein Team für die Metzger-WM zu bilden", erinnert sich der Ausbilder. Beim ersten WM-Einsatz 2019 in Belfast belegte das Team noch einen Mittelplatz – doch diese Erfahrung animierte dazu, noch härter zu trainieren und das Konzept zu verbessern. Mit dem Thema "Oktoberfest" überzeugte das Wolfpack die Juroren und brachte den Weltmeistertitel nach Hause. Unter anderem stellte das Team die "weltbeste Gourmet-Wurst" und die "weltbeste Rindfleischwurst" her.

Augsburger Fleischerschule mit Internat war ideal zum Trainieren

Dass die Augsburger Fleischerschule als Trainingsort gewählt wurde, hänge auch mit den optimalen Trainingsbedingungen zusammen, so Bubnick. Denn die Schule in der Proviantbachstraße hat nicht nur Räume und Werkzeuge für die Fleischverarbeitung – als Internat konnte sie auch den bis aus Berlin anreisenden Metzgern Übernachtungsmöglichkeiten während der Trainingswochenenden bieten. Trainiert wurde unter Wettkampfbedingungen mit genau den Geräten, die auch bei der WM zum Einsatz kommen durften. Das einzige Gerät, das die Deutschen im Gepäck hatten, das keine andere Nation nutzte, sei ein "Cutter" gewesen, eine kleine Maschine, die für Brätmasse benötigt wird, die in einige der bekanntesten deutschen Spezialitäten kommt, verrät Bubnick.

Bei jedem Training kamen ein halbes Rind, ein halbes Schwein, ein Lamm und fünf Hähnchen unter die Messer – verwertet worden sei alles bis auf die Knochen, erzählt der Schulleiter. Bei der WM punkteten die Deutschen unter anderem dadurch, dass wirklich alles verwertet werden konnte – und die Jury konnte neben Braten und diversen deutschen Wurstspezialitäten auch Weißwürste und Leberkäse probieren. "Jeder im Team hatte seine Aufgabe – die einen haben zerlegt, die anderen Würste zubereitet oder Braten zugeschnitten", berichtet Bubnick. Jeder Schritt wurde immer und immer wieder geübt, damit er bei der WM in dreieinhalb Stunden blind und in Perfektion abgerufen werden konnte. "Natürlich wurde während des Trainings und auch bei der WM nichts weggeworfen", betont er. In Augsburg wurden die Fleischprodukte im Haus verwertet oder in die Betriebe mitgenommen – in Sacramento wurden die zubereiteten Produkte nach der WM an Bedürftige gespendet.

Bubnick glaubt, dass der Titelgewinn dem Berufsbild wieder einen positiven Schub geben könne. Denn wie andere Branchen leiden auch die Metzger unter Nachwuchsmangel – der Trend zu vegetarischen und veganem Essen machen es der Branche nicht leichter.