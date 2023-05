Ordnungsdienst kontrolliert in Fußgängerzone: Autofahrer zahlen in Maxstraße

Der städtische Ordnungsdienst kontrolliert Autofahrer in der Augsburger Maximilianstraße. Es gibt Bußgelder in der Fußgängerzone.

Dienstagnachmittag in der Maximilianstraße: In den Straßencafés sitzen Menschen. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Merkurbrunnen und Herkulesbrunnen ist wenig Verkehr. Busse der Stadtwerke fahren wie gewohnt. Autos sind dagegen kaum unterwegs. Wer im Auto sitzt, wird kontrolliert. Denn seit Anfang Mai ist die Durchfahrt verboten. Die Maximilianstraße ist in diesem Bereich Fußgängerzone.

Mit dem Auto in die Fußgängerzone in der Maximilianstraße: 50 Euro sind fällig

Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes sind am Dienstagnachmittag im Einsatz. Wie angekündigt, werden die Kontrollen verstärkt. Wer gegen die Regeln verstößt, zahlt ein Bußgeld. 50 Euro sind es. In den ersten Tagen nach der Einführung der Fußgängerzone wurden Autofahrer noch belehrt. Jetzt wird es teuer.

Nicht jeder Autofahrer, der in der Maximilianstraße unterwegs ist, muss allerdings zahlen. Immer wieder kommt es vor, dass Autos kurz vor dem Hotel Maximilian's abgestellt werden. Hotelgäste dürfen ein- und ausladen. Es gibt eine Ausnahmegenehmigung.

