Augsburg

05:33 Uhr

Ordnungsreferent: "Offene Drogenszene am Friedensplatz will niemand"

Plus Frank Pintsch verteidigt im Interview seine Pläne, den Süchtigentreff in Oberhausen zu verlagern - und sagt, was passiert, sollten sie scheitern.

Von Jan Kandzora

Die Pläne der Stadt sehen vor, den bisherigen Süchtigentreff am Helmut-Haller-Platz aufzulösen und bei St. Johannes an der Wertachbrücke eine neue Anlaufstelle zu installieren. Wie kam es zu diesem Konzept?



Frank Pintsch: Der Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass es am Helmut-Haller-Platz so nicht bleiben kann. Wir haben seit Jahren die Situation, dass sich dort Menschen mit einer Suchterkrankung aufhalten, mit allen Folgewirkungen: Steuerungslosigkeit, Vermüllung – einfach Störungen im öffentlichen Raum. Und wir können den Menschen vor Ort nicht ausreichend helfen. Dem hat man versucht, mit dem „Be-Treff“ zu begegnen, das war auch aus meiner Sicht der richtige Impuls. Suchtkranke in die Beratung zu bringen, ist der richtige Weg. Aber der Treff ist zu klein, nicht nur die Räumlichkeiten, auch das mögliche Angebot.

Wie meinen Sie das?



Pintsch: Kann man dort eine Außenanlage schaffen, eine hausärztliche Grundversorgung, gibt es die Möglichkeit, Substitutionsärzte anzusiedeln, Barrierefreiheit, eine Kleiderkammer, Schlafmöglichkeiten, Duschen? Die Antwort ist einfach: nein. Das ist an dem Ort nicht möglich. Daher der Stadtratsbeschluss im Dezember, der vorsieht, mit der Anlaufstelle vom Platz wegzugehen. Der Helmut-Haller-Platz muss ein wichtiger Quartiersplatz für alle werden, er ist unser zweites großes Tor zur Stadt, wird genutzt von Pendlern, Schülern, Bürgern. Hinzu kommt: Das Hilfsangebot für suchtkranke Menschen muss erweitert werden, und zwar genau in dieser Fülle.

