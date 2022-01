Augsburg

12:00 Uhr

Orthopädieschuhmacher Walter Groß hängt die Leisten an den Nagel

Plus Nach 40 Jahren gibt der Schuhmacher Walter Groß sein Geschäft in Hochzoll auf und geht in Rente. Über Abschiedsschmerz und warum es unmöglich war, einen Nachfolger zu suchen.

Von Andrea Wenzel

49 Jahre lang war Walter Groß als Orthopädieschuhmacher aktiv, 40 davon im eigenen Laden. Am 23. Dezember hat er sich in den Ruhestand verabschiedet und sein Geschäft in Hochzoll geschlossen. Am Morgen dieses Tages, gegen neun Uhr, kommt noch einmal ein Stammkunde vorbei, er hat Einlagen bestellt und will sie abholen. Walter Groß geht routiniert vor, bittet den älteren Herren, auf einem kleinen Podest Platz zu nehmen, macht zusammen mit ihm die An- und Laufprobe - alles sitzt perfekt, nichts lässt zunächst auf ein letztes Treffen schließen. Nur zum Abschluss gibt es neben guten Wünschen noch eine Visitenkarte von Orthopädie Wiedemann in Lechhausen. Dorthin empfiehlt Walter Groß einen seiner letzten Kunden - wie in den Tagen zuvor schon viele andere. Insgesamt hat Walter Groß 14.000 Kundinnen und Kunden in seiner Kartei.

