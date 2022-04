Augsburg

06:30 Uhr

Osterdult: Händler hoffen auf guten Start in die neue Saison

Plus Am Karsamstag eröffnete die Augsburger Dult. Für viele Beschicker ist sie der Start in eine neue Normalität. So lief der erste Tag.

Von Johannes Kapfer

Seit über 1000 Jahren findet um die Ostertage in der Augsburger Innenstadt, genauer gesagt zwischen Jakober- und Vogeltor, die traditionelle Osterdult, auch Georgidult genannt, statt. Dann liegt für 16 Tage der Geruch von Leder, Zuckerwatte und gebrannten Mandeln in der Luft. In diesem Jahr wird an 117 Ständen, Buden und Verkaufszelten ein breites Sortiment an Waren angeboten. Von Kurzwaren über Kochutensilien bis hin zu Bauernbrot, Ölen und Schokofrüchten ist alles vertreten. Auf der Dult kann täglich zwischen 10 und 19 Uhr eingekauft oder einfach nur gebummelt werden. Am ersten Tag taten dies schon viele Besucherinnen und Besucher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

