Augsburg

vor 16 Min.

Osteria macht zu: Nach 26 Jahren ist Schluss für das "Albero Verde"

Plus 26 Jahre lang prägte Antonio Fiorentino mit seinem Lokal die Gastronomie in Augsburg mit. Zum Jahresende schließt er - wenn auch nicht ganz freiwillig.

Von Nicole Prestle

Antonio Fiorentinos Lokal ist ein Familienalbum. Die Fotos an den Wänden und auf den Tischen im Tresenbereich zeigen die Familie am Strand oder mit Gästen, die letzte Serie kam erst vor Kurzem hinzu - zum 66. Geburtstag des Chefs. Das alles passt zu diesem Lokal, das von Anfang an eben auch ein Familienbetrieb war. Doch diese Tradition geht nun, nach 26 Jahren, zu Ende: Am 31. Dezember wird Fiorentino die Türen des "Albero Verde" für immer schließen. Es war, sagt er, keine leichte Entscheidung, eine andere aber habe er aus vielen Gründen nicht treffen können. Eigentlich wäre damit fast alles gesagt, doch dann kommt der bärtige Wirt ins Erzählen - über seine Anfänge als Gläserspüler, die erfolgreichsten Jahre mit seinen Brüdern bis hin zur Zukunft, für die "Toni" einige Ideen hat...

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

