Ostern ist Urlaubszeit: Diese Tipps gibt die Polizei gegen Einbrüche

Etliche Augsburgerinnen und Augsburger verreisen in den Osterferien. Für die Polizei Anlass, um Ratschläge für den Schutz vor Einbrechern zu geben.

Kurz vor Ostern und der damit verbundenen Urlaubszeit gibt die Polizei den Augsburgerinnen und Augsburgern Tipps, wie sich Einbrüche durch richtiges Verhalten vermeiden lassen können. Denn durch Abwesenheit der Bewohner könne das Risiko von Wohnungseinbrüchen steigen.

Die Polizei rät, Nachbarn über die Abwesenheit zu informieren und diese zu bitten, Briefkasten zu leeren und geleerte Mülltonnen zu verräumen. "Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren", so die Polizei. Rollläden sollten Untertags geöffnet bleiben, in der Dämmerung sollten Zeitschaltuhren genutzt werden. Hausschlüssel sollten keinesfalls auf einem Grundstück hinterlegt werden, die Haus- oder Wohnungstür sollte zweimal abgeschlossen werden.

Augsburger Polizei über Zahl der Wohnungseinbrüche im Jahr 2022

Nach Angaben der Polizei war die Zahl der Wohnungseinbruchsdiebstähle im vergangenen Jahr die niedrigste im Zehn-Jahres-Vergleich. 2022 wurden im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord 183 derartige Fälle registriert. Das seien allein 25 Fälle weniger als noch im Vorjahr.

So schützt man sich vor Einbrechern 1 / 7 Zurück Vorwärts Das Polizeipräsidium Schwaben Nord gibt Tipps, wie man durch richtiges Verhalten Einbrüche vermeidet:

Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit und bieten Sie an, gegenseitig "aufzupassen". Bitten Sie Nachbarn, den Briefkasten zu leeren und geleerte Mülltonnen zu verräumen.

Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.

Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.

Wenn möglich, halten Sie die Rollläden tagsüber geöffnet und nutzen vor allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.

Hinterlegen Sie keinen Hausschlüssel auf dem Grundstück und verschließen Sie alle Fenster.

Schließen Sie die Türe zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.

Neben den genannten Tipps, komme die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei würden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren heißt es. Ebenso biete die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an. (ina)