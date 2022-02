Der Osterplärrer in Augsburg soll 2022 stattfinden

An Ostern soll in Augsburg wieder der Plärrer gefeiert werden, nachdem er im letzten Frühjahr ausgefallen war. Das ist zu Termin und Programm bislang bekannt.

Kann im Jahr 2022 endlich wieder richtig auf dem Osterplärrer in Augsburg gefeiert werden? Zuletzt konnte das Volksfest auf dem Plärrergelände wegen der Corona-Pandemie nicht mehr in gewohnter Form stattfinden.

2022 soll es in Augsburg wieder einen richtigen Osterplärrer geben

Gegenüber unserer Redaktion hat der Sprecher der Schausteller, Josef Diebold, nun verkündet, dass es in diesem Frühjahr auf jeden Fall einen Plärrer in Augsburg geben wird. In welcher Form dieser stattfinden kann, dürfte stark mit der Entwicklung der Corona-Lage in Augsburg zusammenhängen.

28 Bilder Der Plärrer Familienpark auf dem Kleinen Exerzierplatz Foto: Valterio D`Arcangelo

Zum Programm und dem Umfang des Plärrers sind daher noch viele Fragen offen, einen Termin steht aber bereits: Gestartet wird am Ostersonntag, 17. April. Enden soll das Fest am Sonntag, 1. Mai.

Ob es beim Frühjahrs-Plärrer wieder Bierzelte geben wird, ist noch offen

Unklar ist bislang auch, wie die Zutrittsregeln auf den Osterplärrer geregelt werden könnten. Als die Plärrer in den vergangenen Jahren in eingeschränkter Form stattfanden, war das Gelände eingezäunt, nur geimpfte und genesene Personen hatten Zutritt. Es galt zudem eine Besucherobergrenze und ein strenges Hygienekonzept. Das könnte, je nach Corona-Situation Ende April, in diesem Jahr aber anders sein.

Die Veranstalter würden den Osterplärrer 2022 in Augsburg auch gerne wieder mit Bierzelten feiern. Ob dies möglich sein wird, hängt eng mit der Frage zusammen, in welcher Form Volksfeste in Bayern in diesem Jahr erlaubt sein werden. Eine Entscheidung dazu wird am 24. Februar erwartet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch