Trübe Eiersuche: So wird das Osterwetter in und um Augsburg

Für alle Augsburgerinnen und Augsburger steht eine trübe Eiersuche bevor. Das Wetter an Ostern wird wolkig und teils verregnet vorhergesagt. Ein Überblick.

Der Himmel über Augsburg zeigt sich am Donnerstag bedeckt. Das Wetter stellt einen Vorboten für die Ostertage dar. Die Augsburgerinnen und Augsburger müssen zum Osterfest mit wechselhaftem Wetter klarkommen. Die Sonne schafft es nur selten, sich einen Weg durch das Dickicht der Wolken zu bahnen. Und einen Regenschirm sollte man in und um Augsburg zum Osterspaziergang wohl auch dabei haben. Das Osterwetter im Überblick.

Augsburg: So wird das Wetter an Ostern 2023

Donnerstag, 6. April 2023: Der Donnerstag begann in Augsburg mit frostigen Temperaturen. Das Thermometer zeigte sogar Minusgrade an. Im Laufe des Tages werden dann Spitzentemperaturen von bis zu zehn Grad erwartet. Der Himmel bleibt den Tag über bedeckt, die Sonne schafft es aber immer wieder, sich einen Weg an den Wolken vorbei zu bahnen.

Karfreitag, 7. April 2023: Der Karfreitag zeigt sich rund um Augsburg von Beginn an regnerisch. Das geht aus Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. Bis zum Abend hin ist immer wieder mit Regenschauern zu rechnen. Wer am Feiertag einen Spaziergang plant, sollte einen Regenschirm, oder zumindest eine Regenjacke mitnehmen. Die Temperaturen dürften zwischen sieben und acht Grad schwanken.

Samstag, 8. April 2023: Am Samstag ist erst zum Abend hin mit Regenschauern zu rechnen. Der Rest des Tages wird wohl von einer dicken Wolkendecke begleitet, welche nur wenige Sonnenstrahlen durchlässt. Die Temperaturen dürften mittags nicht höher als auf neun Grad steigen.

Ostersonntag, 9. April 2023: Zum Ostersonntag lockert sich das Dickicht der Wolken nach und nach auf. Wer vormittags nach Ostereiern suchen will, der könnte einige Sonnenstrahlen abbekommen. Höchsttemperaturen liegen bei etwa zehn Grad. Nachmittags zieht es sich wieder zu, Regen ist am Ostersonntag aber nicht zu erwarten.

Ostermontag, 10. April 2023: Am Ostermontag feiert die Sonne dann ein vorsichtiges Comeback. Es bleibt zwar leicht bewölkt, doch der Himmel zeigt sich über Augsburg un der Region schon deutlich freundlicher. Temperaturen erreichen mittags und nachmittags um die 13 Grad.