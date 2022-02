Augsburg

Outdoor-Händler Globetrotter und Magic Donuts kommen nach Augsburg

Plus Nach Dunkin- und Royal Donuts kommt mit Magic Donuts eine dritte Kette in die Innenstadt. Doch im Augsburger Handel tut sich noch weitaus mehr.

Von Andrea Wenzel

Erst vor Kurzem berichtete unsere Redaktion über lange Schlangen vor dem Donut-Laden Dunkin Donuts direkt neben Karstadt. Vor gut einem Jahr das gleiche Spiel beim Mitbewerber Royal Donuts in der Steingasse. Das süße und vor allem reichhaltig verzierte, krapfenähnliche Gebäck begeistert offenbar die Augsburgerinnen und Augsburger und lässt sie demnach auch vor längeren Wartezeiten in den Geschäften nicht zurückschrecken. Bald gibt es für die Fans der Backware noch mehr Auswahl: Am 2. April eröffnet Magic Donuts in der Bahnhofstraße.

