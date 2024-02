Augsburg

06:00 Uhr

Outdoor-Händler McTramp schließt Ende des Jahres

Plus Nach über zwei Jahrzehnten gibt Alexandre Madeleyn im Herbst sein Outdoor-Geschäft in der Jakobervorstadt auf – um die Welt jenseits des Ladentresens zu erkunden.

Von Andrea Wenzel

Mehr als 20 Jahre lang hat Alexandre Madeleyn mit seinem Outdoor-Geschäft McTramp Beruf und Leidenschaft verbunden und galt für viele Augsburger Outdoor-Fans als beliebte Anlaufstelle. Ende des Jahres will er seinen Laden in der Jakobervorstadt nun schließen. Dazu angetrieben haben ihn nicht etwa wirtschaftliche Überlegungen. Sondern vielmehr liegt es an seinem Alter und dem Wunsch, noch mehr von der Welt zu entdecken.

Noch hängen Rucksäcke in vielen Farben in den Regalen, Wanderschuhe machen Lust auf mehr und jede Menge Campingzubehör - vom Gaskocher bis zur Kombination aus Löffel und Gabel - erweckt den Eindruck, dass es bei McTramp nichts gibt, was es nicht gibt. Seit 2008 bietet Alexandre Madeleyn sein Angebot in der Jakobervorstadt, in unmittelbarer Nähe zur Fuggerei an. Zuvor war er am Obstmarkt aktiv. Dort hatte der gelernte Buchhändler 1999 das Bergsportgeschäft übernommen, in dem er arbeitete und unter neuem Namen fortgeführt. Für ihn, sagt er, sei der Laden die ideale Kombination aus seiner Leidenschaft fürs Bergwandern und einem Beruf gewesen. Er habe viel Expertise mitgebracht, womit er bei der Beratung der Kundschaft habe punkten können.

