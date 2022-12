Augsburg

vor 38 Min.

Päckchen-Chaos an Weihnachten: Ein Paket-Shop-Betreiber erzählt

Plus Im Advent haben Paketshops Hochkonjunktur. Die Masse an Sendungen fordert den Betreibern in Augsburg einiges ab. Es gibt aber auch Momente, die die Laune heben.

Von Andrea Wenzel Artikel anhören Shape

Wer in diesen Tagen die Computer-Werkstatt an der Friedberger Straße in Hochzoll besucht, hat je nach Tageszeit Mühe, überhaupt in den Laden zu kommen. Im Inneren des kleinen Geschäfts stapeln sich die Pakete. Kleine, große, dicke, dünne und lange. Dazwischen Versandtüten, selbst hinter dem Tresen stehen Kartons, an denen vorbei sich die Mitarbeiter etwas umständlicher als sonst den Weg zum Kunden bahnen müssen. Die Computer-Werkstatt bietet neben ihrer Expertise für Rechner und Handys auch eine Annahme und Versandstelle für Paketdienste an. Kurz vor Weihnachten erreicht das Aufkommen in dem nur wenige Quadratmeter kleinen Verkaufsraum - wie bei vielen anderen Paketshops auch - seinen Höhepunkt. An manchen Tagen wird es selbst dem Inhaber zu viel und er denkt darüber nach, alles hinzuwerfen. Wären da nicht auch viele spannende Geschichten, die sich hinter den Sendungen verbergen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen