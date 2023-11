Augsburg

Pandemie – und jetzt? Wie sich die Bäuerle-Ambulanz nach Corona aufstellt

In der Pandemie liefen über die Bäuerle-Ambulanz Hunderttausende Coronatests und -Impfungen. Das Unternehmen war nicht nur in Augsburg aktiv.

Plus Mit Katastrophen kennt sich Bäuerle-Ambulanz aus. Doch Corona überstieg alles Bekannte, die Firma wurde zentraler Krisenbewältiger. Nun ist alles wieder anders.

Natürlich gab es auch zuvor prägende Einsätze, an die sie sich am Hauptsitz in Haunstetten gut erinnern. Da war zum Beispiel das Hochwasser in Niederbayern 2013, die Ankunft zahlreicher Geflüchteter im Herbst 2015, die Entschärfung der "Weihnachtsbombe" 2016. Doch was Anfang 2020 anrollte, war selbst für ein Unternehmen, das sich seit gut 30 Jahren Notsituationen und Katastrophen widmet, eine neue Dimension. Innerhalb kurzer Zeit wurde die Bäuerle-Ambulanz zu einem der zentralen Krisenbewältiger im Raum Augsburg – und war als solcher in bis dato eher unbekannten Gefilden unterwegs: Tests und Impfungen im Akkord. Und heute, da der Spuk vorbei ist?

Zwischen 300 und 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat die Bäuerle-Ambulanz heute – in etwa so viele wie vor Beginn der Pandemie. In Corona-Hochphasen waren es rund 500 Beschäftigte mehr, schlicht, weil es der Bedarf erforderte. Im Auftrag der Stadt Augsburg betrieb die Ambulanz im gesamten Stadtgebiet Teststationen – bis Februar dieses Jahres insbesondere das Testzentrum in der Maximilianstraße – und stellte stationäre wie mobile Impfangebote auf die Beine (allen voran das Schwabens größtes Impfzentrum an der Messe). Nach Angaben des Umweltreferats wurden insgesamt rund 360.000 Impfungen über das Impfzentrum verabreicht, hinzu kamen 325.000 PCR-Tests und rund 125.000 Antigen-Schnelltests – und das jeweils nur in Augsburg. Auch in den Landkreisen Aichach-Friedberg und Donau-Ries betrieb Bäuerle Testzentren. Eine logistische Mammutaufgabe für ein Unternehmen, das eigentlich auf Krankentransporte, Rettungs- und medizinische Fahrdienste spezialisiert ist.

