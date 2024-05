Augsburg

vor 33 Min.

Panne an Fahrzeug führt zu spürbaren Verzögerungen im Nahverkehr

Wegen einer Panne an einem DHL-Fahrzeug ist es am Freitagnachmittag zu Verzögerungen im Augsburger Verkehr gekommen. Straßenbahnen konnten nicht weiterfahren.

In der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße in Augsburg-Göggingen bleibt am Freitagnachmittag ein Fahrzeug liegen. Busse und Straßenbahnen verspäten sich.

Im Augsburger Personennahverkehr ist es am Freitagnachmittag zu Verzögerungen gekommen. Grund war ein DHL-Fahrzeug, das in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße gegen 17.40 Uhr liegen geblieben war. Ersten Erkenntnissen zufolge waren technische Probleme aufgetreten. Ein Abschleppfahrzeug kam, um den Lieferwagen abzutransportieren. Verkehrsverzögerungen in Augsburg wegen Panne an DHL-Fahrzeug Wegen des Vorfalls staute sich schnell der Verkehr. Auch Straßenbahnen und Busse konnten zunächst nicht mehr weiterfahren, Fahrgäste mussten sich entsprechend auf Verzögerungen einstellen. (arse, kmax)

Themen folgen