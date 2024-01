Pannenhilfe an B17-Ausfahrt geht schief: Helfer verletzt Radfahrer

Das ging nach hinten los. Ein 57-jähriger Autofahrer wollte in Augsburg ein liegengebliebenes Auto abschleppen. Dabei übersah er jedoch einen Radler.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 57-jährigen Autofahrer und einem 60-jährigen Radfahrer ist es am Donnerstag gegen 18 Uhr gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Autofahrer ein Pannenfahrzeug, das auf dem Ausfädelungsstreifen der B17 in Kriegshaber liegen geblieben war, abschleppen. Hierzu fuhr er an dem Pannenfahrzeug vorbei, um sich vor das Auto zu stellen. Beim Rückwärtsfahren übersah er jedoch einen querenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Auto. Dabei wurde der 60-jährige Radler leicht verletzt wurde. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 57-Jährigen. (gau)