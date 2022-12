Parfümerie Sammüller aufgegeben: Aus Chefin wird jetzt Angestellte

Die Inhaberin der Parfümerie Sammüller hat nach 115 Jahren den Familienbetrieb in Augsburg bewusst geschlossen. Trotz aller Wehmut sei dies auch eine "Befreiung".

"Ganz schön leer hier, oder?" Mit diesen Worten eröffnet Alexandra Schneid das Gespräch mit unserer Redaktion. Die 56-Jährige hat Anfang Dezember ihre Parfümerie in Lechhausen geschlossen und zuvor in einem großen Räumungsverkauf nicht nur Ware, sondern auch Interior veräußert. Nach 115 Jahren endet damit die Tradition des Familienunternehmens Sammüller. Eine Entscheidung, die Alexandra Schneid bewusst, nicht aus einer Notlage heraus getroffen hat. Weil sie dennoch weiter Geld verdienen muss, wechselt sie die Rollen und wird im neuen Jahr von der Unternehmerin zur Angestellten in einer Parfümerie in der Innenstadt. Aus ihrer Sicht kein Abstieg, sondern trotz aller Wehmut eine "Befreiung".

1907 gründete Ludwig Sammüller ein Einzelhandelsgeschäft in Lechhausen. 2022 wird das Familienunternehmen aufgegeben. Foto: Alexandra Schneid

Schwungvoll geht die Tür zu den ehemaligen Räumen der Parfümerie Sammüller in Lechhausen auf. Eine lachende Alexandra Schneid bittet mit einer einladenden Handbewegung nach drinnen. Die Geschäftsfrau wirkt gelöst und eins mit ihrer Entscheidung. "Es war richtig so", sagt sie. Auch für ihre Mutter, Katharina Sammüller, von der sie das Geschäft 2004 übernahm und die bis zum Schluss im Laden mitgeholfen hat. "Ich habe jetzt keinen Stress mehr, keine Verpflichtungen und auch keine Verantwortung für meine Mitarbeiterinnen." Feierabend sei definitiv Feierabend und im Urlaub gebe es fortan auch keine beruflichen Telefonate mehr. Erst jetzt spüre sie, dass sie das alles zuletzt stärker belastet hatte, als sie es zugeben wollte.

Neues Jobangebot befeuert Entscheidung zur Geschäftsaufgabe

Das Geschäft nach so langer Zeit aufzugeben, hatte mehrere Gründe. Die entscheidenden waren jedoch die hohe Arbeitsbelastung und der extreme Personalmangel. "Ich hätte neue Mitarbeiter gebraucht, aber habe niemanden gefunden", erzählt Schneid. Auf Dauer wäre eine Sechs-Tage-Woche mit weniger Personal ein zu hoher Einsatz gewesen. Als dann auch noch ein Jobangebot an sie herangetragen wurde, sei die Entscheidung, die Parfümerie samt angeschlossenem Reformhaus aufzugeben, endgültig gefallen.

Alexandra Schneid wird ab Februar bei der Parfümerie Haberstock in der Annastraße Kosmetikbehandlungen anbieten und im Verkauf mitwirken. "Das sind zwei Aufgaben, die mir großen Spaß machen." Weil Haberstock ebenfalls inhabergeführt ist, liege auch hier der Fokus auf einer engen Bindung zu den Kundinnen und Kunden. Außerdem könne die bisherige Kundschaft auch weiterhin von ihr beraten oder behandelt werden – nur eben an einem anderen Ort. "Wir waren in Lechhausen sehr verwurzelt, haben uns dort geborgen gefühlt und waren für viele Menschen nicht nur ein Geschäft, sondern eine Anlaufstelle. Da sind ganz enge Kontakte entstanden. Dafür bin ich dankbar", so Schneid. Mit ihrem Wechsel zu Haberstock bleibe sie wenigstens für diejenigen, die den Weg auf sich nehmen, weiter erreichbar.

Kleine Geschäfte haben es in Augsburg zunehmend schwerer

Dass sie künftig keine Chefin mehr sein wird, bereitet ihr keine Sorgen. "Ich war auch Angestellte, als meine Mutter noch Inhaberin des Ladens war." Auch in dieser Roller könne man seine Kompetenzen ausspielen. Sich unterzuordnen, gehöre zum beruflichen Alltag – egal in welcher Position. Für sie sei der Wechsel viel mehr eine Herausforderung, auf die sie sich freue. Es warten viele interessante Aufgaben und neue Möglichkeiten, ist sie sicher. "Es beginnt jetzt noch einmal ein neues Leben."

Sie habe den Familienbetrieb lange gerne geführt, den Absprung geschafft zu haben, sei dennoch eine "Befreiung", sagt Schneid. Dass ihr Sohn das Geschäft übernimmt, sei daher nie eine Option gewesen. "Über kurz oder lang werden es so kleine Geschäfte, wie unseres es war, kaum noch schaffen, die Kosten zu stemmen." Das Wissen, welcher Aufwand betrieben werden muss, um jeden Monat über die Runden zu kommen, habe einer Weitergabe an den Sohn entgegengestanden. Die Rahmenbedingungen hätten sich einfach nicht pro Handel entwickelt. "Aber wenn eine Türe zugeht, geht eine andere auf." Künftig ist es die der Parfümerie Haberstock, und Alexandra Schneid wird auch als Angestellte gut gelaunt und mit einer einladenden Handbewegung die Kunden hereinbitten.