Park-Probleme in Augsburg nehmen zu: Anwohner ärgern sich über Strafzettel

Die Parkplatznot sorgt in der Kleiststraße in Lechhausen für Ärger: Viele Anwohnerinnen und Anwohner haben Strafzettel erhalten, weil sie auf dem Gehweg geparkt haben - dabei machen sie das schon seit Jahren so.

Plus Der Parkdruck in Augsburg steigt, die Zahl der Beschwerden über geparkte Autos ebenso. In Lechhausen gibt es nun Ärger, weil die Stadt hier hart durchgreift.

Von Ina Marks

In der Kleiststraße in Lechhausen herrscht nicht viel Verkehr. Die Menschen in den Ein- und Mehrfamilienhäusern leben zum Teil schon seit Jahrzehnten dort, es ist ein ruhiges Wohngebiet. Doch neulich war die Aufregung groß. An sämtlichen Autos der Anwohnenden klemmten plötzlich Strafzettel hinter den Scheibenwischern. 55 Euro sollte jeder Autobesitzende zahlen.

