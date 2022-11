Parken am Plärrergelände in Augsburg kostet bis Heiligabend

Parken am Plärrer ist in der Adventszeit nicht, wie sonst, kostenlos. Die Parkplätze sind speziell für auswärtige Besucherinnen und Besucher des Christkindlesmarkts gedacht.

Die Parkplätze am Augsburger Plärrergelände sind für Pendler ein attraktives Ziel. Parken kostet nahezu während des kompletten Jahres nichts. Zur Zeit von Frühjahrsplärrer und Herbstplärrer inklusive Auf- und Abbau fallen die Parkplätze weg. In der Vorweihnachtszeit stehen sie zur Verfügung. Hunderte Plätze sind es. Der Haken ist: Parken am Plärrer kostet aktuell. Die Regelung gilt bis Heiligabend, 24. Dezember.

Die Situation ist nicht neu. Die Parkplätze am Plärrer sind in der Vorweihnachtszeit für Besucherinnen und Besucher des Christkindlesmarkts in Augsburg vorgesehen. Die auswärtigen Gäste können dann zu Fuß in die Innenstadt oder nehmen die Straßenbahn. Die Haltestelle ist direkt am Plärrer.

Die Stadt Augsburg diskutiert über Parkgebühren am Plärrer

Ein privates Unternehmen kümmert sich um die Abwicklung des Parkgeschehens. Autofahrer werden eingewiesen, die Parkzonen sind eigens etwas anders angelegt als sonst. Abgerechnet werden Tagespreise. Von Montag bis Freitag kostet Parken 2,50 Euro pro Fahrzeug. Am Wochenende werden drei Euro fällig. Parkmöglichkeiten für auswärtige Gäste des Christkindlesmarkts, die mit dem Auto anreisen, gibt es zudem in den Parkhäusern in der Innenstadt.

In der Politik wird darüber diskutiert, ob die Parkplätze am Plärrer womöglich dauerhaft kostenpflichtig werden. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Der Stadt gehen derzeit Einnahmen verloren, weil Parken nichts kostet. Befürchtet wird jedoch, dass bei einem kostenpflichtigen Parken die Autofahrer in die Wohngebiete ausweichen.

