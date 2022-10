Parkende Autos beschädigt: Die Polizei sucht Zeugen

In den vergangenen Tagen kam es zu mehreren Fällen von Unfallflucht im Augsburger Stadtgebiet. Die Polizei sucht Zeugen.

Wegen vier verschiedener Fälle von Unfallflucht musste die Polizei in den vergangenen Tagen tätig werden. Irgendwann zwischen Donnerstagnacht und Freitagmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten schwarzen Mercedes (A-Klasse). Der entstandene Sachschaden in Form von Kratzern am hinteren Stoßfänger und Dellen an der Türe hinten links bewegt sich im unteren vierstelligen Bereich. Der Pkw war im Tatzeitraum an unterschiedlichen Örtlichkeiten im Stadtgebiet geparkt gewesen, so die Polizei.

Ein in der Kolbergstraße ordnungsgemäß geparkter schwarzer Mazda CX7 wurde zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend durch einen unbekannten Fahrzeugführer im Bereich der vorderen linken Stoßstange beschädigt. Der entstandene Sachschaden bewegt sich im oberen dreistelligen Bereich.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich zwischen Freitagnacht und Samstagnachmittag in der Hippelstraße. Auch in diesem Fall wurde ein ordnungsgemäß geparkter roter Fiat Tipo beschädigt und der Unfallverursacher entfernte anschließend sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, so die Polizei. Zeugen aller drei Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Telefon 0821/323-2310 zu melden.

In der Neuburger Straße kam es am Freitagabend ebenfalls zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf dem dortigen Supermarktparkplatz touchierte der Fahrer eines Kleintransporters einen geparkten Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte die alarmierte Polizeistreife den Fahrer jedoch wenig später zu Hause antreffen. Der Verdacht der Beamten auf eine Alkoholisierung des 53-jährigen Fahrzeugführers bestätigte sich nach einem Atemalkoholtest, der einen Wert von knapp unter 1,5 Promille ergab. Die Beamten ordneten bei dem Mann eine Blutentnahme an und beschlagnahmten seinen Führerschein. Gegen den 53-Jährigen wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernens vom Unfallort ermittelt, so die Polizei. (att)