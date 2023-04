Augsburg

18:30 Uhr

Parkplatz-Chaos am Zoo: Rund 100 Autos parken illegal auf der Futterwiese

Rund 100 Autos parkten am Ostermontag auf der Futterwiese am Zoo Augsburg.

Plus Am Ostermontag nahm der Besucheransturm im Zoo extreme Ausmaße an. Rund 100 Autos standen im Trinkwasserschutzgebiet. Warum der Ordnungsdienst erst spät kontrollierte.

Am Ostermontag ging es im Augsburger Zoo hoch her. Das enorme Besucheraufkommen führte dazu, dass rund 100 Autofahrer kurzerhand auf der Futterwiese gegenüber dem Zoo "wild" parkten. Zahlreiche Anwohner alarmierten die Polizei, denn die Grünfläche liegt mitten im Trinkwasserschutzgebiet. Ernst Gröber, der in der Nähe wohnt, spricht von einer "sehr unguten Situation". Noch nie sei die Futterwiese in einem derartigen Ausmaß als Parkplatz missbraucht worden. Er fürchtet, das könnte an besucherstarken Wochenenden zum Dauerzustand werden.

Wie der Zoo mitteilt, kamen allein am Ostermontag fast 10.000 Besucherinnen und Besucher. Bei strahlend schönem Wetter sei es der stärkste Tag am verlängerten Wochenende gewesen. Das Angebot an Pkw-Stellplätzen reiche an solchen Tagen nicht aus, sagt Zookurator Thomas Lipp. Bei den Fahrradstellplätzen sei dagegen noch viel frei gewesen.

