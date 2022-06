Augsburg

vor 17 Min.

Parkplatzsuche vor dem Zoo-Besuch: Die Sozialfraktion fordert ein Parkhaus

Jede Menge los war an Pfingsten im Augsburger Zoo. Auf den Parkplätzen in der Umgebung wird es immer enger.

Plus Die Augsburger Opposition will ein Parkhaus am Zoo – und bringt einen Standort ins Spiel. Das Areal liegt bei einer anderen Freizeiteinrichtung in Augsburg.

Von Michael Hörmann

Die Parkplatzsituation am Augsburger Zoo und am benachbarten Botanischen Garten bleibt ein Problem. Vor allem an Wochenenden, wenn gutes Wetter herrscht, sind die Parkplätze im direkten Umfeld schnell belegt. Autofahrer müssen dann auf weiter entfernte Parkplätze ausweichen. Das Problem ist bekannt. Für die Sozialfraktion im Stadtrat wäre längst die Stadtregierung von CSU und Grünen am Zug. Fraktionsvorsitzender Florian Freund sagt: "Dass nach drei Jahren immer noch kein umsetzbarer Vorschlag, noch nicht mal ein Konzept auf dem Tisch liegt, kann man nur als absolutes Regierungsversagen bezeichnen." Die SPD habe sich seit Langem für den Bau eines Parkdecks starkgemacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen