7 Partnerstädte und 3500 Abfalleimer: Ein Buch erklärt Augsburg in Zahlen

Die Stadt Augsburg hat ein Büchlein herausgegeben, das jede Menge Zahlen enthält. Es ist eine augenzwinkernde Annäherung an die Stadt und offenbart einige Geheimnisse.

Man rechnet als Mensch im Lauf eines Lebens mit vielem. Im Wortsinn beginnt diese Rechnerei oft schon im Kindesalter: Wie viele Gummibärchen bleiben mir, wenn meine Schwester schon vor mir in die Tüte gegriffen hat? Wie viele Stunden muss ich aufräumen, um Ordnung ins Zimmer zu bekommen? Wie oft muss ich noch aufwachen, bis Weihnachten ist? Mit zunehmendem Alter werden die Zahlen länger und die Rechnungen komplexer. Am meisten rechnen vielleicht Mathematiker - und neuerdings auch eine Oberbürgermeisterin.

Für Eva Weber scheint Rechnen eine Passion zu sein

Für Augsburgs OB Eva Weber jedenfalls scheint Rechnen eine Passion zu sein. Und nicht nur, wenn es darum geht, wie viele Millionen im Stadtsäckel fehlen oder wie viele Menschen noch zuziehen oder auf die Welt kommen müssen, bis Augsburg die 300.000-Einwohner-Marke wieder erreicht. Nein, Weber hat offenbar ein allgemeines Faible für Zahlen, was sich nun in einem kleinen, quadratischen Büchlein widerspiegelt. Es hat 110 Seiten und heißt "42". Diese Zahl ist weder die Hausnummer des städtischen Verwaltungsgebäudes noch Eva Webers Alter (45, wenn Sie es wissen wollen). Nein, sie ist eine Anspielung auf den Roman "Per Anhalter durch die Galaxis", in dem ein Computer als Antwort auf "die ultimative Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest" eine einzige Zahl ausspuckt: die 42. Alles klar?

Das Titelblatt des Büchleins "42", gestaltet von Katharina Bitzl. Foto: Nicole Prestle

Augsburg in Zahlen: Irgendwann soll das Buch zu kaufen sein

Sollten sich in Ihrem Kopf nun 3 Fragezeichen gebildet haben, machen wir es einfacher: Das Augsburger Büchlein "42" ist quasi eine numerische Beschreibung dieser Stadt mit ihren 299.112 Bürgerinnen und Bürgern, 7 Partnerstädten, 1039 Ärzten und Ärztinnen, 660 Kilometern an Abwasserkanälen, 47.555 Verkehrsschildern, 3500 Abfalleimern, 26.984 Studierenden, 530 Brücken ... Illustriert von Grafikdesignerin Katharina Bitzl, vermittelt es Einheimischen und Fremden spielerisch einen Überblick über Dinge, die Augsburg ausmachen. Gut, es steht nicht drin, wie viel Kilo Zwetschgendatschi (erfunden im Jahr 1830) ein Augsburger im Jahr verdrückt. Auch nicht, wie oft sich Radfahrer über Fußgänger, Fußgänger über Autofahrer, Autofahrer über E-Scooter oder Bürger über die 320 Millionen Euro fürs Staatstheater aufregen. Ansonsten aber erfährt man viele nette Dinge.

"42" ist als Geschenk an Gäste der Stadt gedacht, irgendwann soll es im einen oder anderen der 1800 Geschäfte auch zu kaufen sein. Wer es hat, kann damit viel anfangen - zum Beispiel, sich zum Lesen unter einen der rund 70.000 bis 80.000 Stadtbäume legen - aber bitte nur an einem der rund 310 Tage, an denen sich in Augsburg die Sonne zeigt ... Das Büchlein ist eine augenzwinkernde Annäherung an diese Stadt und selbst Ur-Augsburger werden beim Lesen wohl Geheimnisse erfahren. Zwei oder drei zumindest...