Augsburg

vor 35 Min.

Drogen-Party in Augsburger Hotel endet für ein Mädchen im Koma

Eine 17-Jährige schwebte nach einer Party in einem Augsburger Hotel in Lebensgefahr.

Plus Jugendliche verabreden sich in einem Augsburger Hotelzimmer. Der Abend läuft aus dem Ruder, eine 17-Jährige fällt ins Koma. Eine Folge der Corona-Pandemie?

Von Ina Marks

Sie wollten einen gemütlichen Abend verbringen, gemeinsam "abhängen", wie es so schön heißt. Doch wo sollen junge Menschen derzeit hin? Discos und Bars haben wegen Corona geschlossen, zuhause sind die Eltern, für nächtliche Treffen im Freien die Temperaturen zu kalt. Zwei 18-Jährige mieten sich deshalb am ersten Weihnachtsfeiertag über ein Internetportal ein Zimmer in einem Augsburger Hotel und laden Freundinnen und Freunde ein. Einer bringt eine Playstation mit, es gibt Getränke – und Drogen. Der Abend endet in einem Fiasko: Ein 17-jähriges Mädchen schwebt danach in Lebensgefahr. Die Mutter des Mädchens und der Hotelchef haben mit unserer Redaktion über den Fall gesprochen – um auf ein drängendes Problem aufmerksam zu machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen