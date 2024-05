Party und Parkhaus-Galerie rund ums Augsburger Theater

In eineinhalb Wochen hat das Theaterviertelfest seine Premiere. Es geht um Kultur und ums Feiern, die Macher und die Stadt verfolgen aber auch ein anderes Ziel.

Vier Bühnen mit Musik von HipHop bis Klassik, ein Parkhaus als Kunstgalerie, Führung über die Theater-Baustelle und eine Boulderwand für Kinder: Die Macher des Theaterviertelfests, das am übernächsten Wochenende (Freitag und Samstag 24./25. Mai) Premiere feiern wird, haben am Montag das Programm vorgestellt. Wie berichtet, wird die Initiative "Theaterviertel jetzt" mit finanzieller Unterstützung der Stadt ein Fest ausrichten, um die Entwicklung des Areals rund ums Theater voranzubringen.

Augsburger Theaterviertelfest: "Mehr als Ballermann und Bier"

Das Fest solle einen Vorgeschmack darauf geben, wie das sogenannte Theaterviertel einmal sein könnte, so Richard Goerlich, Vorsitzender der Initiative. Die Mitglieder, neben dem Theater weitere Kulturschaffende, Gastronomen und Händler, wünschen sich ein "pulsierendes Kultur-Quartier mitten in der Innenstadt". Die zentrale Bühne befindet sich an der Einmündung Theater-/Ludwigstraße beim "Weissen Lamm". Weitere Bühnen gibt es in der Theaterstraße, vor "Bo Concept" in der Ludwigstraße und am Fronhof (Familienbereich).

Ludwigstraße wird für den Durchgangsverkehr gesperrt

Ludwig- und Theaterstraße werden an den Festtagen für den Verkehr weitgehend gesperrt. Im Ludwigstraßen-Parkhaus werden 25 Künstler ihre Werke ausstellen. Das Zusammenwirken verschiedener Künstler stehe exemplarisch für den Umgang innerhalb der Kulturszene, den man fördern wolle, so Kulturreferent Jürgen Enninger (Grüne). Nicht geklappt habe, so Goerlich, die Sperrung der Grottenau als Festzone. Polizei und Rettungsorganisationen fürchten längere Anfahrtszeiten in Notfällen, wenn die Ost-West-Achse wegfällt. Diese Bedenken könne man nachvollziehen, so Goerlich, man werde aber weiter nach Lösungen für die kommenden Jahre suchen. "Wir hätten Ideen gehabt, vom Skateboard-Downhill über einen Wald mit Bäumen in Pflanzgefäßen, um zu zeigen, wie eine vom Verkehr befreite Grottenau aussehen würde", so Goerlich.

Die finanzielle Unterstützung des Festes durch die Stadt - sie gibt maximal 80.000 Euro - war politisch umstritten. Aus der Opposition kam Kritik, weil man eine Ungleichbehandlung mit Stadtteilfesten sah und eine PR-Maßnahme für die finanziell aus dem Ruder gelaufene Theatersanierung. Was die Stimmung nicht besser machen dürfte, ist die wegfallende Sperrung der Grottenau und die zweitägige Festdauer - im Herbst bei der Genehmigung des Zuschusses im Stadtrat war noch von drei Tagen Party mit Grottenau-Sperrung die Rede. Goerlich sagte am Montag, die drei Tage seine keine fixe Absprache gewesen. Für 2024 beschränke man sich auf zwei Tage, für die Zukunft seien drei Tage denkbar. Es sei aktuell kaum abschätzbar, wie viel Besucher zur Premiere kommen.

Initiative stützt die Stadt Augsburg und setzt sie unter Druck

Die Diskussionen über das Fest liefen eineinhalb Jahre, weil auch unklar war, ob Stadt oder die Initiative Veranstalter sein sollen. Bei der Frage spielte die Thematik mit hinein, wie entschlossen die Stadt die Entwicklung des Theaterquartiers angeht. Die Initiative setzte die Stadt vor zwei Jahren indirekt unter Druck - erst stärkte sie der Stadtregierung, die kurz zuvor die vorläufig letzte Kostenerhöhung beim Theater auf bis zu 340 Millionen Euro bekannt geben musste, den Rücken, dann forderte sie Bewegung bei der Quartiersentwicklung. Seit etwa einem halben Jahr setzt die Stadt bei der Kommunikation der Sanierung nicht mehr ausschließlich auf die kulturellen Aspekte, sondern vor allem auf die Impulse, die die Sanierung fürs Theaterviertel bringen soll, etwa mit dem neuen Quartiersplatz und der geplanten Gastronomie samt Dachbar. Inzwischen sei die Zeit reif, über das Ende der Theatersanierung 2028 hinauszudenken.

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sagte am Montag, die Theatersanierung sei ein Projekt, "das extrem diskutiert wird". Es fließe viel Geld in die Sanierung. "Und natürlich sind da die Fragen von Bürgern, die nicht so kulturaffin sind, warum man das Geld nicht für etwas anderes ausgibt." Weber verwies auf die Förderung des Freistaats und den Sanierungsstau, der über Jahrzehnte entstanden sei. Dem müsse man sich stellen. Sie wisse auch, dass Stadtteilinitiativen aufmerksam darauf schauen, wie viel Geld fürs Theaterviertelfest von der Stadt fließe. Auch in den Stadtteilen solle niemand zu kurz kommen. Das Fest rund ums Theater habe zudem Bedeutung für die ganze Stadt, genauso wie die Theatersanierung. "Es geht hier nicht darum, Konfetti über eine Baustelle zu streuen, die in der Diskussion ist. Es geht bei der Theatersanierung auch um die Frage, wer wir sein wollen, welches Selbstverständnis der Zukunft wir haben, wie wir den Titel Metropole leben wollen." Dazu gehöre in einer Stadt mit reicher Vergangenheit und Stolz auch eine aktive Kulturszene und ein Theater als Kristallisationspunkt.

Info: Die sonst nicht zugängliche Theaterbaustelle kann am Festwochenende besichtigt werden. Nötig ist dafür festes Schuhwerk und eine Anmeldung unter www.eveeno.de/baustellenfuehrung