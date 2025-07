Passanten melden verdächtige Person im Bereich des Plärrergeländes

Passanten haben heute Morgen gegen 8.15 Uhr im Bereich der Schwimmschulstraße in Augsburg eine verdächtige Person gemeldet. Mehrere Streifenwagen sind vor Ort, um die Lage zu überprüfen.

Fahndung nach Person mit verdächtigem Gegenstand am Plärrergelände

Zeugen hatten die Person mit einem verdächtigen Gegenstand gesehen, weshalb eine Fahndung eingeleitet wurde. Die Polizei kontrolliert derzeit die Umgebung und sucht nach der Person. Aufgrund des Einsatzes kommt es zu temporären Straßensperrungen in diesem Bereich.

Bereits am Mittwoch sorgte ein 60-jähriger Mann in der Innenstadt für Aufregung, als er mit einer geladenen Luftpistole unterwegs war. Er konnte in einem anderen Bereich der Stadt festgenommen werden. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. (fla)