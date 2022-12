Passauer Veranstalter organisiert vier Open-Air-Konzerte im Gaswerk

Die Band Wanda sowie die Sänger Michael Patrick Kelly und Johannes Oerding treten beim Gaswerk in Augsburg auf. Termin ist Mitte August 2023.

Mitte August gibt es auf dem Gaswerk-Gelände im Augsburger Stadtteil Oberhausen Musik satt. Ein Passauer Veranstalter organisiert auf dem weitläufigen Areal vier Open-Air-Konzerte. Zu den Akteuren gehören die Band Wanda sowie die deutschen Popstars Michael Patrick Kelly und Johannes Oerding. Der Vorverkauf hat begonnen. Laut Veranstalter sind bereits 6000 Tickets abgesetzt.

"SummerStage" auf dem alten Gaswerk-Gelände nennt sich die Konzertreihe, die an vier aufeinanderfolgenden Tagen über die Bühne geht. Start ist am Donnerstag, 10. August. Die Abschlussshow steigt am Sonntag, 13. August. Verantwortlich sind die Macher der Passauer Agentur COFO Entertainment.

Sie kündigen an, im August 2023 ein Großaufgebot an Musikstars nach Augsburg zu bringen. Die Konzertreihe soll künftig im jährlichen Rhythmus die Konzertfans auf das Gaswerkgelände locken. Erfahrungen mit Konzerten hat man im Gaswerk: Das Modular-Jugendfestival hat sich in Oberhausen bereits etabliert. 27.000 junge Besucherinnen und Besucher kamen in diesem Jahr an den drei Veranstaltungstagen. Im Jahr 2023 findet Modular von Freitag, 26. Mai, bis Sonntag, 28. Mai, statt.

Blümchen, Culture Beat und Dr. Alban treten in Oberhausen ebenfalls auf

Für die Konzerte im August steht die Planung in weiten Zügen. Am 10. August werden die Jungs von Wanda spielen. Unterstützung erhalten sie von Special Guest JOSH. Der Rapper Cro gastiert am 11. August. "Die 90er Live" heißt es am 12. August. Kultstars wie Blümchen, Culture Beat, Dr. Alban, Snap, Rednex und Masterboy werden dabei sein. Zum Abschluss der Konzertreihe am 13. August kommen gleich zwei der derzeit erfolgreichsten deutschsprachigen Vertreter des Pop. Michael Patrick Kelly und Johannes Oerding sowie ein Überraschungs-Gast sind auf der Open-Air-Bühne zu hören.

In diesem Jahr hatte es ebenfalls im Augsburg ein großes Konzert im Gaswerk gegeben. Der Radiosender Radio Fantasy war Veranstalter. Unter anderem war Michael Schulte dabei.

